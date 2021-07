Canottaggio, campionati U23 Racice: due equipaggi azzurri già in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prima giornata dei campionati di Canottaggio under 23 di Racice, Repubblica Ceca, ufficialmente agli archivi. Nessuna assegnazione di medaglie, ma oggi è stato il momento delle prime batterie, con otto equipaggi azzurri impegnati. Già finale per la coppia pesi leggeri composta da Maria Zerboni e Samantha Premerl, che hanno condotto facilmente la prima batteria chiusa in 7’27”33, miglior tempo di giornata, avanti a Stati Uniti, Perù e Repubblica Ceca. Nella gara maschile finiscono al ripescaggio Simone Fasoli e Simone Mantegazza, terzi dietro a Cile e Stati Uniti (6’51”55). Nel singolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prima giornata deidiunder 23 di, Repubblica Ceca, ufficialmente agli archivi. Nessuna assegnazione di medaglie, ma oggi è stato il momento delle prime batterie, con ottoimpegnati. Giàper la coppia pesi leggeri composta da Maria Zerboni e Samantha Premerl, che hanno condotto facilmente la prima batteria chiusa in 7’27”33, miglior tempo di giornata, avanti a Stati Uniti, Perù e Repubblica Ceca. Nella gara maschile finiscono al ripescaggio Simone Fasoli e Simone Mantegazza, terzi dietro a Cile e Stati Uniti (6’51”55). Nel singolo ...

