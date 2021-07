Bufera sulla Cuccarini, cosa scrisse della Carrà? La stoccata di Heather Parisi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mentre Lorella Cuccarini ricorda con un messaggio Raffaella Carrà, Heather Parisi l’attacca su ciò che disse qualche anno prima sulla cantante e presentatrice italiana. Lorealla Cuccarini, Raffaella Carrà, Heather Parisi (BeFuncky)Da quando si è saputa la notizia della scomparsa di Raffaella Carrà, tutto il mondo dell’arte e non solo si è stretto in un unico abbraccio. Un addio che ha lasciato di stucco tutti, dallo spettacolo alla politica. Sottolineando quanto la Carrà fosse un punto di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mentre Lorellaricorda con un messaggio Raffaellal’attacca su ciò che disse qualche anno primacantante e presentatrice italiana. Lorealla, Raffaella(BeFuncky)Da quando si è saputa la notiziascomparsa di Raffaella, tutto il mondo dell’arte e non solo si è stretto in un unico abbraccio. Un addio che ha lasciato di stucco tutti, dallo spettacolo alla politica. Sottolineando quanto lafosse un punto di ...

