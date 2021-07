Brandt e Lazio: decisivi i prossimi giorni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il calciomercato è entrato nel suo vivo. Le varie società di Serie A e non solo, stanno cercando di portare a termine le trattative intavolate. Obiettivo: rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Julian Brandt e la Lazio è un binomio che potrebbe concretizzarsi, ma ci sono ancora dei punti da chiarire. Felipe Anderson è con un piede a Formello Brandt e Lazio: la trattativa si risolverà? La Lazio spera proprio di sì. Il club biancoceleste sta lavorando sodo per cercare di portare a Roma Julian Brandt, attualmente centrocampista del Borussia Dortmund. Il giovane ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il calciomercato è entrato nel suo vivo. Le varie società di Serie A e non solo, stanno cercando di portare a termine le trattative intavolate. Obiettivo: rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Juliane laè un binomio che potrebbe concretizzarsi, ma ci sono ancora dei punti da chiarire. Felipe Anderson è con un piede a Formello: la trattativa si risolverà? Laspera proprio di sì. Il club biancoceleste sta lavorando sodo per cercare di portare a Roma Julian, attualmente centrocampista del Borussia Dortmund. Il giovane ...

