Borsa Milano in rialzo con le altre Borse europee (Di mercoledì 7 luglio 2021) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'S&P-500. Gli investitori continuano a monitorare l'andamento della pandemia Covid-19 dopo che nuovi focolai in Asia hanno costretto alcuni Paesi a estendere le restrizioni per frenare il contagio. Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,182. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,34%, scendendo fino a 71,65 dollari per barile. Sale lo ...

