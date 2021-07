Berrettini fa la storia a Wimbledon e si conferma tennista italiano atipico (e sottovalutato) (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia resta a Londra anche nel tennis. Almeno fino a venerdì. Matteo Berrettini conquista uno storico traguardo: le semifinali a Wimbledon. Prima di lui, c’era riuscito solo un certo Nicola Pietrangeli nel 1960. Per Berrettini è la seconda semifinale in uno Slam: la prima due anni fa agli Us Open, perse contro Nadal. L’italiano ha appena vinto il torneo del Queen’s, sempre sull’erba. È il tennista italiano più forte ma anche quello mediaticamente più sottovalutato rispetto al trattamento ricevuto per mesi da Sinner e Musetti. Berrettini ha battuto il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia resta a Londra anche nel tennis. Almeno fino a venerdì. Matteoconquista uno storico traguardo: le semifinali a. Prima di lui, c’era riuscito solo un certo Nicola Pietrangeli nel 1960. Perè la seconda semifinale in uno Slam: la prima due anni fa agli Us Open, perse contro Nadal. L’ha appena vinto il torneo del Queen’s, sempre sull’erba. È ilpiù forte ma anche quello mediaticamente piùrispetto al trattamento ricevuto per mesi da Sinner e Musetti.ha battuto il ...

