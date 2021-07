Bergamo | un defibrillatore ogni 588 abitanti | più della media lombarda | ma pochi fruibili h24

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’argomento è tornato prepotentemente d’attualità lo scorso 12 giugno, quando il calciatorenazionale danese e dell’Inter Christian Eriksen, 29 anni, ha avuto un arresto cardiaco accasciandosi in campo privo di sensi. Il suo capitano, Simon Kjaer (5 presenze con la maglia dell’Atalanta nella stagione 2019-20), intuita la gravitàsituazione ha subito spostato la lingua del compagno, liberandogli le vie respiratorie: un intervento decisivo, sommato al tempestivo massaggio cardiaco praticato dai medici e alla scossa delche ha ridato al cuore il suo ritmo naturale. Appunto, il. Per ...

...vengono utilizzati dagli "Operatori polivalenti salvataggio in acqua " della delegazione... barella spinale, zaino di soccorso,, kit pediatrico e radio. Di certo l'atto commesso ..."Sono cardiopatico con pacemaker,e in terapia anticoagulante. Nel 2019 - racconta - ...mi fu trovata un'emorragia che fu cauterizzata dopo il trasferimento d'urgenza a". Per ...I teppisti hanno spento la centralina che alimentava i lampioni del porto e poi hanno sferrato dieci coltellate ai gommoni ...Ci sono sette minuti, un tempo piccolo che fa la differenza tra la vita e la morte. È il tempo in cui si deve intervenire in caso di arresto cardiaco, in ogni angolo del territorio ci dovrebbe essere ...