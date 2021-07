Barbara D’Urso balla per l’Italia di Mancini (Di mercoledì 7 luglio 2021) Barbara D’Urso tifosa scatenata dell’Italia sui social. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato sul suo profilo storie in cui fa il tifo per la Nazionale di calcio. Dopo aver cantato l’Inno di Mameli ha esultato per il gol segnati, con tanto entusiasmo. Una Barbara D’Urso così non si era mai vista, almeno finora. La Signora di Canale 5 si è mostrata sui social come una grande appassionata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021)tifosa scatenata delsui social. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato sul suo profilo storie in cui fa il tifo per la Nazionale di calcio. Dopo aver cantato l’Inno di Mameli ha esultato per il gol segnati, con tanto entusiasmo. Unacosì non si era mai vista, almeno finora. La Signora di Canale 5 si è mostrata sui social come una grande appassionata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Cris_quella : RT @MichelaMgl: Non mi sono spiegata. Intendo quelli che fanno tuit emozionali sulla tragedia che lo ha colpito, per raccattare due ???. Ba… - SusannaSi : RT @kiaro_oscuro: Criticare la sinistra perché i #ferragnez sono a favore del #ddlZan, ma tweettare citazioni di Boldi, Montesano, e Capezz… - foolcomf84 : Comunque sono andata a cercare alcuni di loro e vi dico solo che è come se noi ci vantassimo all'estero per Barbara… - kiaro_oscuro : Criticare la sinistra perché i #ferragnez sono a favore del #ddlZan, ma tweettare citazioni di Boldi, Montesano, e… - jadexdior : a me fa molto ridere barbara d'urso le voglio bene -