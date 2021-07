Wimbledon 2021, Roger Federer: “Sotto il tetto Sonego ha perso l’efficacia. Sto raccogliendo i frutti del mio lavoro” (Di martedì 6 luglio 2021) Roger Federer ha conquistato meritatamente i quarti di finale di Wimbledon 2021. Il campione elvetico agli ottavi ha affrontato e superato in tre set il nostro Lorenzo Sonego. La sfida tra l’ex numero 1 del mondo e il piemontese è stata a tratti avvincente ma dopo l’arrivo della pioggia e la chiusura del centrale, è stato lo svizzero a prendere in mano la situazione. “C’è stato un cambiamento innegabile è salita l’umidità e il gioco è diventato più lento rispetto a quello outdoor. Non si può giocare appoggiandosi tanto sul servizio e da questo punto di vista penso anche a Sonego, ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)ha conquistato meritatamente i quarti di finale di. Il campione elvetico agli ottavi ha affrontato e superato in tre set il nostro Lorenzo. La sfida tra l’ex numero 1 del mondo e il piemontese è stata a tratti avvincente ma dopo l’arrivo della pioggia e la chiusura del centrale, è stato lo svizzero a prendere in mano la situazione. “C’è stato un cambiamento innegabile è salita l’umidità e il gioco è diventato più lento rispetto a quello outdoor. Non si può giocare appoggiandosi tanto sul servizio e da questo punto di vista penso anche a, ...

