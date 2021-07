Welfare | progetto Onco Hair dona capelli a donne in lotta contro tumore al seno

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug.-(Labitalia) - “Ho cominciato la chemioterapia e prima ancora che iniziassi a perdere i, il miologo mi ha informato delrelativo a questa protesi tricologica. Ho tirato un sospiro di sollievo, perché ancor prima della cura, temevo per i mieilunghissimi. Avere la protesi tricologica aiuta a condurre una vita normale e soprattutto a evitare il giudizio commiserevole delle persone che ti guardano e guardandoti vedono solo la tua malattia. Io non voglio sentirmi malata. Svolgo la mia vita come prima, lavoro a contatto con il pubblico, vado a nuotare, esco con gli amici e passo le mie ...