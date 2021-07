Vicenza in Festival 2021: date, artisti ospiti e biglietti (Di martedì 6 luglio 2021) Madame – Foto di Mattia GuoloMadame e Sangiovanni in Piazza dei Signori il 7 settembre. In cartellone anche Venditti, De Gregori e Pezzali Vicenza – Esclusivo concerto a Vicenza di Madame e Sangiovanni. Non finiscono le sorprese per Vicenza in Festival, il Festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza, nell’ambito di ViOff. Dopo l’annuncio del concerto di Madame il 7 settembre, in Piazza dei Signori, molto atteso dei fan anche perché “giocato” in casa dove la celebre rapper è molto amata, ora si aggiunge una vera chicca: ad alternarsi sul palcoscenico ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021) Madame – Foto di Mattia GuoloMadame e Sangiovanni in Piazza dei Signori il 7 settembre. In cartellone anche Venditti, De Gregori e Pezzali– Esclusivo concerto adi Madame e Sangiovanni. Non finiscono le sorprese perin, ilorganizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di, nell’ambito di ViOff. Dopo l’annuncio del concerto di Madame il 7 settembre, in Piazza dei Signori, molto atteso dei fan anche perché “giocato” in casa dove la celebre rapper è molto amata, ora si aggiunge una vera chicca: ad alternarsi sul palcoscenico ...

Advertising

CittadiVicenza : ??Festival New Conversations @vicenzajazz ??Mercoledì 7 luglio in concerto il trio del #pianista #FredHersch ?Al… - TViweb : Post Edited: Vicenza in Festival: il 7 settembre arriva Madame - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Vicenza in Festival: arriva Madame, il 7 settembre - FabioMillevoi : RT @VeneziePost: #Libri: la cerimonia di consegna del Premio #Letteratura d’#Impresa promosso da @italy_post avverrà sabato 18 settembre a… - CosmaMassimo : RT @sonolamadame1: Vi ho detto che presto avremmo ballato insieme MAREA ?? 04.09 BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA 07.09 VICENZA – PIAZZA DEI SI… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Festival Art Nouveau Week, 8 - 14 luglio: al via la terza edizione Margherita e via Vicenza, edificio bombardato nel secondo conflitto mondiale ma che conserva ancora ... sotto i riflettori della terza edizione del Festival dell'Art Nouveau Week , è il Grand Hotel di ...

Calcio, Europei 2021: i maxischermi per vedere Italia - Spagna Attrezzata per seguire la gara anche l'area dello Sherwood Festival , nel parcheggio dello stadio ... Vicenza Nel Vicentino numerosi locali hanno installato un megaschermo per seguire la sfida degli ...

Madame apre Vicenza in festival VicenzaToday Festival Biblico in villeggiatura: si parte in Valbelluna (BL) il 17 e 18 luglio Riprendono le attività “dal vivo” della 17ª edizione del Festival Biblico che, dopo gli eventi che dall’11 al 27 giugno hanno coinvolto le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vitto ...

Festival dell'Acqua concerto a Villa Cipressi a Varenna Il Festival Musica sull’Acqua fa il suo ingresso per la prima volta a Villa Cipressi a Varenna con il suo straordinario Giardino Botanico, per il terzo concerto in programma martedì 6 Luglio (ore 20).

Margherita e via, edificio bombardato nel secondo conflitto mondiale ma che conserva ancora ... sotto i riflettori della terza edizione deldell'Art Nouveau Week , è il Grand Hotel di ...Attrezzata per seguire la gara anche l'area dello Sherwood, nel parcheggio dello stadio ...Nel Vicentino numerosi locali hanno installato un megaschermo per seguire la sfida degli ...Riprendono le attività “dal vivo” della 17ª edizione del Festival Biblico che, dopo gli eventi che dall’11 al 27 giugno hanno coinvolto le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vitto ...Il Festival Musica sull’Acqua fa il suo ingresso per la prima volta a Villa Cipressi a Varenna con il suo straordinario Giardino Botanico, per il terzo concerto in programma martedì 6 Luglio (ore 20).