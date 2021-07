Vampire the Masquerade Swansong in un nuovo trailer che annuncia la finestra di lancio (Di martedì 6 luglio 2021) Durante il Nacon Connect è stato mostrato un nuovo trailer per Vampire the Masquerade - Swansong: ma di che cosa si tratta esattamente? Basato sul gioco di ruolo di culto e sviluppato dagli specialisti del genere, Vampire: The Masquerade - Swansong è un GDR narrativo in cui ciascuna delle vostre scelte determinerà il destino dei tre personaggi principali e quello della Camarilla di Boston. Vestirete i panni di 3 vampiri ultracentenari, avanzando nel gioco e nei loro destini interconnessi, avrete a che fare con i loro punti di vista diversi e userete le ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Durante il Nacon Connect è stato mostrato unperthe: ma di che cosa si tratta esattamente? Basato sul gioco di ruolo di culto e sviluppato dagli specialisti del genere,: Theè un GDR narrativo in cui ciascuna delle vostre scelte determinerà il destino dei tre personaggi principali e quello della Camarilla di Boston. Vestirete i panni di 3 vampiri ultracentenari, avanzando nel gioco e nei loro destini interconnessi, avrete a che fare con i loro punti di vista diversi e userete le ...

Advertising

heeseart : qualcunx di voi ha visto the vampire diaries? io ancora dopo due anni non mi riprendo - AmerlingAlice : O Gamo Rei... Gama Filho? Closed University. CU. The Brasilian vampire story happens in OSASCO.. Asco/Saco. Bag Things. - voiddvale : secondo me kai (the vampire diaries) molto spesso viene considerato come un maniaco che uccide tutti, senza neanche… - GamingTalker : Vampire The Masquerade – Swansong rinviato a febbraio 2022, nuovo trailer dedicato a Galeb - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Nuovo trailer e finestra di lancio per #VampireTheMasqueradeSwansong. #NaconConnect. -