Tutti contro tutti, così evapora la legge Zan (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi il momento della verità per il ddl Zan, pesa la "mina" Renzi. Alle 11 si riunirà il tavolo, alla ricerca di una impossibile mediazione Oggi sarà il primo momento della verità per il ddl Zan. Alle 11 si riunirà il tavolo, alla ricerca di una impossibile mediazione. Alle 16.30 si voterà il calendario, con la proposta di tagliare i tempi portando in Aula la legge la settimana prossima, il 13 luglio. La proposta, salvo poco probabili sorprese, passerà. Ma i presagi, per quanto riguarda la sorte della legge, non sono fausti. Renzi si finge preoccupato per l divisioni nel Pd e nei 5S: sono quelli i voti che, nel segreto, potrebbero mancare e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti contro Ecco perché il sangue della Diaz non va rimosso Purtroppo a tante componenti della sinistra, esattamente come a destra, la battaglia contro la ...che il "giustizialismo" da quattro soldi che da decenni ha preso il sopravvento in Italia in tutti i ...

Cassano contro tutti: "Gigio miglior portiere del mondo? Non dite cag**e!" Antonio Cassano, durante la diretta della Bobo Tv, non si trova d'accordo con le opinioni di Vieri e Ventola che definiscono Gigio Donnarumma il miglior portiere al mondo. Ecco perché

Che confusione nel Pd Ormai è tutti contro tutti il Resto del Carlino Focolaio Covid, l'Inghilterra del cricket cambia tutti giocatori Il Covid colpisce la nazionale inglese di cricket, dove un focolaio ha costretto la federazione a selezionare una nuova squadra per la serie in programma contro il Pakistan fra giovedì, sabato e marte ...

Chi è Pedri, il nuovo Iniesta che a 18 anni guida la Spagna di Luis Enrique Pedri nel 2019 esordisce nel professionismo con il Las Palmas, oggi è titolare inamovibile della Spagna arrivata alle semifinali degli Europei ...

