Tour de France 2021 | le pagelle della decima tappa | la Deceuninck-Quick step incanta | bocciati Sagan e Colbrelli

(Di martedì 6 luglio 2021) Mark Cavendish ha conquistato il suo terzo successo in quest’edizioneGrande Boucle nell’odiernadelde. Cannonball è stato lanciato in modo a dir poco perfetto da unache ha fatto un treno da manuale del ciclismo. Il britannico, grazie anche al lavoro dei compagni, è riuscito a precedere i belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen. Di seguito diamo i voti ai protagonisti di oggi con le nostre. LE...

Il britannico Mark Cavendish della Deceunick Quick - Step ha vinto allo sprint la decima tappa deldedi ciclismo, da Albertville a Valance, di 190,7 km. E' la sua 33 a vittoria di tappa nella Grande Boucle, a una sola di distanza dal record di Eddy Merckx. In volata ha messo in fila ...La tappa 10 è la terza delde2021 che vede il successo di Mark Cavendish. Il britannico porta addirittura a 33 il computo totale delle sue vittorie nella Grande Boucle . La maglia verde è sempre più salda sulle ...Mark Cavendish ha conquistato il suo terzo successo in quest'edizione della Grande Boucle nell'odierna decima tappa del Tour de France 2021. Cannonball è stato lanciato in modo a dir poco perfetto da ...Il velocista tornato alla ribalta raggiunge quota 33 alla Grande Boucle e si porta a meno uno dal record del Cannibale. Tappa di oggi decisa da una volata dopo il grande vento ...