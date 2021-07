The 8th Night (2021): Il buddismo nell’horror Netflix (Di martedì 6 luglio 2021) The 8th Night Titolo originale: Je8ileui Bam Anno: 2021 Paese: Corea del Sud Genere: Horror Produzione: Gom Picture, Gogo Studio Distribuzione: Netflix Durata: 115 minuti Regia: Kim Tae-hyoung Sceneggiatura: Kim Tae-hyoung Fotografia: Choo Kyeong-yeob Montaggio: Musiche: Shim Hyun-jung Attori: Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Yoo-jung, Nam Da-reum Trailer di The 8Th NightTrama di The 8th Night Duemilacinquecento anni fa, un mostro aprì la porta che collega la Terra agli Inferi per far soffrire gli esseri umani. Ma il Buddha apparve davanti al mostro e ... Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 6 luglio 2021) The 8thTitolo originale: Je8ileui Bam Anno:Paese: Corea del Sud Genere: Horror Produzione: Gom Picture, Gogo Studio Distribuzione:Durata: 115 minuti Regia: Kim Tae-hyoung Sceneggiatura: Kim Tae-hyoung Fotografia: Choo Kyeong-yeob Montaggio: Musiche: Shim Hyun-jung Attori: Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Yoo-jung, Nam Da-reum Trailer di The 8ThTrama di The 8thDuemilacinquecento anni fa, un mostro aprì la porta che collega la Terra agli Inferi per far soffrire gli esseri umani. Ma il Buddha apparve davanti al mostro e ...

Ultime Notizie dalla rete : The 8th I film da vedere su Netflix a luglio 2021 Gli amanti degli horror di scuola orientale, poi, devono segnarsi l uscita di Deep e The 8th Night . Infine arriva L ultimo mercenario , una promessa di puro divertimento per chi ama i film d azione ...

The 8th Night, su Netflix in streaming da oggi The 8th Night è un film horror della Corea del Sud, diretto da Tae - Hyung Kim con Sung - min Lee e Park Hae - Joon, che sbarca in streaming a partire da oggi 2 luglio su Netflix per tutti gli utenti ...

The 8th Night, la recensione del film Netflix Everyeye Cinema The 8th Night, la recensione del film Netflix The 8th Night non ha per nulla imparato la lezione di memorabili titoli a tema come il connazionale Goksung - La presenza del diavolo (2016), capace con soltanto mezz'ora in più a disposizione di ...

