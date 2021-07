Spagna, Luis Enrique: “Partita incredibile, non ho nessun rimpianto. Auguro all’Italia di vincere il trofeo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport riguardo alla Partita che ha visto uscire sconfitti i suoi ragazzi contro l’Italia di Mancini: “Sono felice per quello che ho visto, è stata una Partita di alto livello tra due squadre fortissime con un’intensità incredibile: uno spettacolo per i tifosi e una delle migliori partite di questo torneo. Vorrei fare i complimenti all’Italia, augurandole di vincere questo Europeo. Non ho nessun rimpianto, ognuno fa il suo mestiere e cerca di fare quello che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021), CT della, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport riguardo allache ha visto uscire sconfitti i suoi ragazzi contro l’Italia di Mancini: “Sono felice per quello che ho visto, è stata unadi alto livello tra due squadre fortissime con un’intensità: uno spettacolo per i tifosi e una delle migliori partite di questo torneo. Vorrei fare i complimenti, augurandole diquesto Europeo. Non ho, ognuno fa il suo mestiere e cerca di fare quello che ...

