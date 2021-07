Si sono detti “addio” per sempre, svelato il motivo della rottura: solo ora salta fuori (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo 3 di amore, la coppia si sono lasciati per sempre: cos’è successo? Soltanto adesso salta fuori il reale motivo della rottura: tutti i dettagli! Si parlava da diverso tempo che tra di loro fosse nuovamente crisi. Ed adesso è proprio confermato. Poco più di un mese fa, attraverso un post condiviso sulla loro pagina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo 3 di amore, la coppia silasciati per: cos’è successo? Soltanto adessoil reale: tutti i dettagli! Si parlava da diverso tempo che tra di loro fosse nuovamente crisi. Ed adesso è proprio confermato. Poco più di un mese fa, attraverso un post condiviso sulla loro pagina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

brazof666 : @unoscribacchino Anche i 'nazisti dell' Illinois'si sono detti compiaciuti. - FabioCasalucci : @liviozeta67 Molti detti delle mie parti hanno origini campane. Se ti può consolare, non lo sapevo neanch'io. Sono… - _itsgrace00 : #DdlZan Mi stupisco che nel 2021 si ritardi per una legge non considerata importante, che a detti di molti 'viola'… - Meechannie : non io che piango perchè penso che will ed erik non si sono mai detti addio :) sto bene anche oggi - giuxhazzaa : solitamente sono una persona forte non mi tocca quasi nulla e non piango per nessuno ma questi insulti in qualche m… -