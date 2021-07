Senato: ddl Zan in aula il 13 luglio. Letta canta vittoria, ma lo attende la lotteria dei voti segreti (Di martedì 6 luglio 2021) Mediazione fallita: il ddl Zan andrà in aula al Senato il prossimo 13 luglio. Il primo round, dunque, se lo aggiudica la sinistra che ha ostinatamente rifiutato ogni trattativa. Non le è bastato neppure l’estremo tentativo del presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, che aveva accolto anche la dicitura “di genere” nelle finalità del testo normativo. Niente ha potuto neppure il fatto di trovarsi all’interno della stessa maggioranza a sostegno del governo Draghi. il leader dem Enrico Letta è stato il più tetragono a qualsiasi sollecitazione. La Lega: «Il testo del ddl ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Mediazione fallita: il ddl Zan andrà inalil prossimo 13. Il primo round, dunque, se lo aggiudica la sinistra che ha ostinatamente rifiutato ogni trattativa. Non le è bastato neppure l’estremo tentativo del presidente della commissione Giustizia del, il leghista Andrea Ostellari, che aveva accolto anche la dicitura “di genere” nelle finalità del testo normativo. Niente ha potuto neppure il fatto di trovarsi all’interno della stessa maggioranza a sostegno del governo Draghi. il leader dem Enricoè stato il più tetragono a qualsiasi sollecitazione. La Lega: «Il testo del ddl ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - davidefaraone : Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato… - lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - ElenaCaracozza : RT @lauraboldrini: Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla Camer… - Isabella_tos : RT @ItaliaViva: Noi abbiamo votato il DDl Zan alla Camera e lo faremo al Senato, non chiederemo il voto segreto. A mancare sono i voti del… -