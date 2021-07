Raffaella Carrà | Treccani | Neologismo ' carrambata' segno del suo impatto sulla cultura

(Di martedì 6 luglio 2021) Anche l'istituto, che cura l'omonima enciclopedia, ha ricordato, scomparsa all'età di 78 anni. "Ilche ha lasciatonazional-popolare è testimoniato, tra le altre cose, dalla duratura fortuna del' per indicare un incontro inatteso con una persona con cui si erano persi i contatti". Tale sostantivo è "scherzoso ma efficace", e nasce "dal grande successo della trasmissione televisiva Carramba che sorpresa", condotta appunto danella seconda ...

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - Elena3Gri : RT @GallozziMrita: Italia e Spagna, 2 Paesi coinvolti dalla scomparsa di Raffaella Carrà...sarebbe bello se domani, nella semifinale del ca… - bobbearr : RT @albertoangela: Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dandogli… -

Marco Castoro Renzo Arbore e, l'alfiere e la principessa della bella epoque della televisione italiana. Che nostalgia "È un momento tristissimo per chi l'ha amata e per chi ha amato la grande televisione. Abbiamo ...Totò Rizzoè morta a Roma ieri pomeriggio. Aveva 78 anni. A dare l'annuncio, Sergio Japino, a lungo suo compagno nella vita e nell'arte: "ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, ...