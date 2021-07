Raffaella Carrà e la tragedia del fratello Renzo morto a 56 anni: «Stavo conducendo Sanremo» (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà ci ha lasciati da poco e sul web non mancano di certo notizie sulla vita dell’iconica showgirl; in questi giorni tutti i media stanno ripercorrendo la storia della cantante di Rumore, facendo rivivere ai fan momenti emozionanti e commoventi. Oggi vogliamo ricordare anche suo fratello Renzo, morto prematuramente all’età di 56 anni. Leggi… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)ci ha lasciati da poco e sul web non mancano di certo notizie sulla vita dell’iconica showgirl; in questi giorni tutti i media stanno ripercorrendo la storia della cantante di Rumore, facendo rivivere ai fan momenti emozionanti e commoventi. Oggi vogliamo ricordare anche suoprematuramente all’età di 56. Leggi… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - RadioItalia : La Nazionale scenderà in campo per il riscaldamento ascoltando 'A far l'amore comincia tu', che risuonerà nello sta… - carminebrancagl : RT @siriomerenda: #Adinolfi insinua che nessuno ha detto dove sia morta Raffaella Carrà...cosa dovremmo dire noi che sono 40 anni che nessu… -