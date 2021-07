Prescrizione, la Consulta: “Stop per il Covid illegittimo. Contrasta con principio di legalità”. Ma a novembre sospensione approvata (Di martedì 6 luglio 2021) Due decisioni di segno opposto o quasi della Consulta e nel mezzo un verdetto della Cassazione a sezioni Unite. Oggetto del vaglio dei giudici delle leggi e di legittimità la sospensione della Prescrizione durante il lockdown deciso per arginare l’epidemia di Covid fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 con decreti legge 18 e 23 del 2020, norma norma voluta nell’aprile dell’anno scorso dall’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Dichiarato legittimo a novembre scorso lo Stop alla clessidra che determina per ogni reato la sua estinzione se trascorsi i limiti di legge, oggi diventa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Due decisioni di segno opposto o quasi dellae nel mezzo un verdetto della Cassazione a sezioni Unite. Oggetto del vaglio dei giudici delle leggi e di legittimità ladelladurante il lockdown deciso per arginare l’epidemia difra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 con decreti legge 18 e 23 del 2020, norma norma voluta nell’aprile dell’anno scorso dall’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Dichiarato legittimo ascorso loalla clessidra che determina per ogni reato la sua estinzione se trascorsi i limiti di legge, oggi diventa ...

