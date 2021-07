Patente a punti: Masi non demorde, a rischio Norris e Perez (Di martedì 6 luglio 2021) Patente a punti, in F1 come nella vita. E chi sbaglia troppo, paga. La pioggia di penalità cui abbiamo assistito nel GP Austria ha smosso una vecchia discussione sul sistema che ormai da svariate ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021), in F1 come nella vita. E chi sbaglia troppo, paga. La pioggia di penalità cui abbiamo assistito nel GP Austria ha smosso una vecchia discussione sul sistema che ormai da svariate ...

Modena, neopatentata ubriaca alla guida tira diritto in rotatoria ... la detrazione dei punti e la durata della sospensione della patente da uno a due anni, valutando anche le circostanze dell'orario notturno e dell'incidente causato.

Patente a punti per i locali, tutti d'accordo: «Ora scriviamo il patto della movida» Corriere della Sera Patente a punti: Masi non demorde, a rischio Norris e Perez Nell'ultimo fine settimana sono stati assegnati ben 19 punti di penalizzazione ai piloti, per un sistema criticato da alcuni addetti ai lavori ma difeso da Michael Masi ...

Penalty points: Masi non arretra Dopo quanto avvenuto in Austria diversi team e piloti avevano auspicato ad una revisione del sistema di punti di penalità che può portare ad una gara di squalifica, ma il Direttore di Gara ha sottolin ...

