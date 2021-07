Paquetà-gol: il Brasile vince ancora e vola in finale (Di martedì 6 luglio 2021) Paquetà-gol, ancora una volta è l’ex Milan a far vincere il Brasile. Il suo gol basta ai verdeoro per prenotare un posto alla finale di questa Copa America 2021. L’atto finale andrà in scena a Rio de Janeiro, precisamente al Maracana. Il Perù non riesce e ripetere l’exploit della precedente edizione e si dovrà accontentare della finale terzo posto. Paquetà-gol: che gara è stata? Perù e Brasile si ritrovano di fronte dopo il roboante 4-0 inflitto dai verdeoro alla Blanquirroja durante la fase a gironi. Il Brasile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021)-gol,una volta è l’ex Milan a farre il. Il suo gol basta ai verdeoro per prenotare un posto alladi questa Copa America 2021. L’attoandrà in scena a Rio de Janeiro, precisamente al Maracana. Il Perù non riesce e ripetere l’exploit della precedente edizione e si dovrà accontentare dellaterzo posto.-gol: che gara è stata? Perù esi ritrovano di fronte dopo il roboante 4-0 inflitto dai verdeoro alla Blanquirroja durante la fase a gironi. Il...

