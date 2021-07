Papa Francesco operato, le condizioni di salute del Pontefice (Di martedì 6 luglio 2021) Papa Francesco ancora ricoverato, per la seconda notte al Gemelli dopo l’operazione ai diverticoli, “ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. “Il decorso post – operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni”, spiega nella quotidiana nota di aggiornamento delle condizioni di salute del Pontefice. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021)ancora ricoverato, per la seconda notte al Gemelli dopo l’operazione ai diverticoli, “ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. “Il decorso post –rio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni”, spiega nella quotidiana nota di aggiornamento delledidel. L'articolo proviene da Italia Sera.

