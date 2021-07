Papa Francesco | ' decorso regolare | si è alzato per camminare'

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - andrewsword2 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Ecco come sta il Pontefice - IlNuovoTorrazzo : BUONE LE CONDIZIONI DI PAPA FRANCESCO -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

12.29: "Decorso regolare, esami buoni" Il decorso post - operatorio delprosegue in modo "regolare"."ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare". L'aggiornamento arriva dal ...ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post - operatorio è regolare. Gli esami di ..."Accogliamo con sollievo le notizie di positive sul decorso post-operatorio di Papa Francesco. Al Pontefice vanno i migliori auguri per ...“Il decorso post-operatorio è regolare”: sono le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco, fornite oggi, martedì 6 luglio 2021, dal direttore della Sala Stampa del Vaticano, Matteo ...