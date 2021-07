Ostia | Maremma e Sardegna | focolai della mutazione Delta anche nelle località di mare

(Di martedì 6 luglio 2021) I luoghi di ritrovo dei giovani per le vacanze alrischiano di dare una spinta alla diffusione del contagio. La varianteinfatti sembra prediligere le feste in spiaggia, dove la ...

Advertising

MaralbAzsc : Variante Delta, da Ostia alla Maremma e Sardegna: focolai anche nelle località di mare -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Maremma

ilmessaggero.it

, Fregene e Fiumicino stanno già pagando il conto. I campioni positivi sequenziati tra il 20 e ...aver contribuito a far circolare la Anche per i vacanzieri che scelgono la costa della..., Fregene e Fiumicino stanno già pagando il conto. I campioni positivi sequenziati tra il 20 e ... Anche per i vacanzieri che scelgono la costa dellatoscana, il rischio di contagiarsi c'è. ...I luoghi di ritrovo dei giovani per le vacanze al mare rischiano di dare una spinta alla diffusione del contagio. La variante delta infatti sembra prediligere le feste in spiaggia, dove ...Monte Argentario: E’ partito da Bevagna (PG) il 19 giugno e si concluderà il 21 luglio il “Girasoli Tour” organizzato dalla Cooperativa Utopia 2000 che il 27 e 28 giugno prossimo farà tappa in Costa d ...