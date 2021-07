(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Chiediamo unacerta per la discussione in aula, crediamo sia opportuno”. Lo ha detto Andrea, del M5s, in aula al Senato sul Ddl Zan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Omofobia: Cioffi (M5s), 'opportuna data del 13 per Ddl Zan in aula'... -

La Sicilia

Sul non è stato trovato un accordo nella maggioranza: il decreto contro l'verrà votato in il 13 luglio. Già dalle scorse ore si era aperta una doppia possibilità: ... Andreadi M5s ha ...Mentre il senatore Andrea, vice - capogruppo M5s, esclude che ai pentastellati possa essere ... ma solo essere tutelato, perchè il seme dell'parte dalla discriminazione quotidiana e le ...Roma, 6 lug "Chiediamo una data certa per la discussione in aula, crediamo sia opportuno". Lo ha detto Andrea Cioffi, del M5s, in aula al Senato sul Ddl Zan. " ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Oggi è successo un fatto importante che va valorizzato: il presidente Ostellari ci ha sottoposto una proposta che per noi è perfettibile, ma è una proposta che ha avvicinat ...