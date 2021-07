Nel Pisano un paesino 'ostaggio' per tre giorni del Rave: notti insonni e la rabbia dei cittadini (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Tavolaia, da tre giorni 'ostaggio' del Rave party abusivo, forse il più grande d'Europa in periodo Covid, si sta piano piano liberando dall'assedio: dei circa 6000 partecipanti ne sono rimasti 'solo' 600. La piccola frazione del Comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, un centinaio i suoi abitanti, per tre giorni è diventata l'ombelico d'Europa, verrebbe da dire, visto che alla festa abusiva sono arrivati in auto, camper, caravan da ogni parte d'Italia e d'Europa, e dalla Francia in modo particolare. Una piccola Woodstock Qualcuno ha paragonato il raduno di Tavolaia a una piccola Woodstock osservando ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Tavolaia, da tre' delparty abusivo, forse il più grande d'Europa in periodo Covid, si sta piano piano liberando dall'assedio: dei circa 6000 partecipanti ne sono rimasti 'solo' 600. La piccola frazione del Comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, un centinaio i suoi abitanti, per treè diventata l'ombelico d'Europa, verrebbe da dire, visto che alla festa abusiva sono arrivati in auto, camper, caravan da ogni parte d'Italia e d'Europa, e dalla Francia in modo particolare. Una piccola Woodstock Qualcuno ha paragonato il raduno di Tavolaia a una piccola Woodstock osservando ...

