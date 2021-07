Napoli, Parco Marino della Gaiola: cinque pescatori di frodo denunciati (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno denunciato cinque pescatori di frodo, che praticavano l’overfishing (pesca che mette a rischio la riproduzione della specie) nelle acque del Parco sommerso della Gaiola, a Posillipo. Si tratta di un’ area protetta che accoglie diverse specie di organismi marini, oltre a resti di epoca romana, .ed è interdetta alla navigazione da diporto. I pescatori di frodo vi praticano illegalmente la pesca, a volte utilizzando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri del Comando provinciale dihanno denunciatodi, che praticavano l’overfishing (pesca che mette a rischio la riproduzionespecie) nelle acque delsommerso, a Posillipo. Si tratta di un’ area protetta che accoglie diverse specie di organismi marini, oltre a resti di epoca romana, .ed è interdetta alla navigazione da diporto. Idivi praticano illegalmente la pesca, a volte utilizzando ...

