Milwaukee-Phoenix: Chris Paul accende la sfida

Alla vigilia di gara 1 Milwaukee-Phoenix, valida per le Finals Nba 2021, la stella dei Suns, Chris Paul, è intervenuto in conferenza stampa per esprimere le sue sensazioni su questo evento che sta per iniziare.

Milwaukee-Phoenix: cosa ha detto Chris Paul?

La guardia dei Phoenix Suns ha esordito così: "Come mi sento? Non lo so, è strano, di solito nel tempo libero guardavo le partite, ma ora non ci sono. Ma preferisco decisamente essere in campo che rimanere fuori a guardare. In questi giorni mi sono preparato tanto e ora sono ..."

