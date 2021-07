Mertens salta il ritiro | altro problema al mercato del Napoli

(Di martedì 6 luglio 2021) Driesfuori per operazione alla spallaildel. L’attaccante belga non ci sarà né a Dimaro né a Castel di Sangro, dove forse potrebbe arrivare per gli ultimi giorni.ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgi a quella spalla che troppe volte gli ha dato un dolore immenso negli ultimi mesi. Un dolore lancinante, tanto da fargli decidere di operarsi pur di risolvere il. “E quando l’Italia ha battuto il Belgio, e il via del campionato è apparso sufficientemente lontano, ‘Ciro’ ha telefonato a De Laurentiis, ha parlato con il dottor Canonico, ...

Operazione alla spalla, il Corriere dello Sport riporta i tempi di recupero per il centravanti belga: "Prima che tutto torni come prima, che possa continuare ad essere quel principe da centotrentancinque gol, saranno indispensabili 70 - 80 giorni, e quindi se ne andrà via quest'estate senza ritiro (né a Dimaro - Folgarida e né a ... Dries Mertens si opera alla spalla resterà fuori almeno 80 giorni, salta il ritiro del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro. Dries Mertens è stato operato quest'oggi in Belgio alla spalla sinistra. Considerati i tempi, dunque, Dries salterà il ritiro di Dimaro con la squadra partenopea e il neo allenatore Luciano Spalletti.