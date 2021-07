Maria De Filippi e Amici | il ricordo di Raffaella Carrà

(Di martedì 6 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di, venuta a mancare nel pomeriggio di ieri a 78 anni. AncheDeha voluto scrivere un lungo messaggio di affetto per la conduttrice, che era stata ospite di18, dove si era esibita insieme ai ragazzi del talent.è morta ieri all’età di 78 anni, lasciando un grande vuoto nella Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Adnkronos : #RaffaellaCarrà, Maria De Filippi: 'Ti vedo sempre...'. - chetempochefa : - “Maria De Filippi mi perseguita.' - 'Abbiamo una telefonata: è Maria!' Facciamo tanti auguri di buon compleanno… - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Il ricordo di Maria de Filippi per #RaffaellaCarra - danielastazi : RT @IlContiAndrea: Il saluto di Maria De Filippi a #RaffaellaCarrà ?? - blusewillis1 : RT @Vemendamento: La mia voce dopo le 23 è un misto tra Amanda Lear e Maria de Filippi. -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, una delle donne più amate e più iconiche delle ultime generazioni. Il dolore diDesui social Raffaella Carrà ci ha lasciati oggi, lei che è stata sicuramente una delle donne più iconiche del mondo dello spettacolo qui in Italia ma anche all'estero. Oggi la notizia ...Raffaella Carrà, arriva il messaggio diDe: "Non riesco a salutarti perché so che ti vedrò per sempre" L'esordio di Raffaella Carrà nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando aveva ...La seconda puntata di Temptation Island 2021 ha visto ancora una volta Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti protagonisti. Lui ha deciso ...Uomini e Donne , coppia di Maria De Filippi convola a nozze. Ecco chi è Sono stati i protagonisti del trono over. Lisa e Mauro uscirono insieme e nel 2019. Il 4 luglio la ...