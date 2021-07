Manchester City, Guardiola: “Non possiamo permetterci di acquistare un attaccante” (Di martedì 6 luglio 2021) “Tutti i club sono in difficoltà dal punto di vista finanziario, non siamo un’eccezione. Ora abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres che è stato incredibile in questa posizione da falso nueve, abbiamo giovani giocatori nell’Accademy, giochiamo molte volte senza un vero bomber là davanti. Non so cosa succederà”. Pep Guardiola, intervistato dai catalani di TV3, ha parlato delle difficoltà economiche del suo Manchester City e di come difficilmente la squadra inglese acquisterà un attaccante per rimpiazzare Aguero: “Forse compreremo ma forse non lo faremo. Forse non compreremo nessun attaccante per la prossima ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) “Tutti i club sono in difficoltà dal punto di vista finanziario, non siamo un’eccezione. Ora abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres che è stato incredibile in questa posizione da falso nueve, abbiamo giovani giocatori nell’Accademy, giochiamo molte volte senza un vero bomber là davanti. Non so cosa succederà”. Pep, intervistato dai catalani di TV3, ha parlato delle difficoltà economiche del suoe di come difficilmente la squadra inglese acquisterà unper rimpiazzare Aguero: “Forse compreremo ma forse non lo faremo. Forse non compreremo nessunper la prossima ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Guardiola vuole il napoletano, sul web la paura dei tifosi Secondo Tuttosport, non è da escludere la partenza a sorpresa di Piotr Zielinski , che dopo essere esploso nel ruolo di trequartista avrebbe attirato l'interesse del Manchester City : Pep Guardiola ...

Guardiola: 'Non possiamo permetterci un attaccante. Forse saremo senza '9'' In un intervista rilasciata all'emittente catalana TV3 , Pep Guardiola , manager del Manchester City , ha avuto modo di commentare la situazione attuale del mercato con particolare riferimento alla possibilità di acquistare un centravanti per la prossima annata. In queste ore, infatti,...

"Psg e Manchester City preparano l'assalto a Messi" Corriere dello Sport Tuttosport – Il Manchester City piomba su Zielinski: svelata la strategia di Guardiola Tuttosport - Il Manchester City piomba su Zielinski: svelata la strategia di Guardiola per portare il suo assistito alla sua corte a Manchester.

