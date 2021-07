Le foto delle nozze di Gwen Stefani e Blake Shelton (Di martedì 6 luglio 2021) Dal gossip all’ufficializzazione. Gwen Stefani, che i media statunitensi hanno detto essersi sposata lo scorso weekend, con una cerimonia intima in Oklahoma, ha confermato tutto. «Tre luglio», ha scritto su Instagram, pubblicando un primo video delle nozze con Blake Shelton. Nel filmato, Gwen Stefani sorride, i capelli biondi tirati indietro e un rossetto rosso sulle labbra. Sposta il velo, che foto successive hanno rivelato essere stato customizzato – come fatto (anche) in occasione del matrimonio di Hailey Baldwin e Justin Bieber. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Dal gossip all’ufficializzazione. Gwen Stefani, che i media statunitensi hanno detto essersi sposata lo scorso weekend, con una cerimonia intima in Oklahoma, ha confermato tutto. «Tre luglio», ha scritto su Instagram, pubblicando un primo video delle nozze con Blake Shelton. Nel filmato, Gwen Stefani sorride, i capelli biondi tirati indietro e un rossetto rosso sulle labbra. Sposta il velo, che foto successive hanno rivelato essere stato customizzato – come fatto (anche) in occasione del matrimonio di Hailey Baldwin e Justin Bieber.

