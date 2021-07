La docuserie The Royals – Amori a Corte alla scoperta degli intrighi delle famiglie reali, da Windsor a Monaco (Di martedì 6 luglio 2021) Torna The Royals – Amori a Corte, un viaggio documentato tra fatti e gossip sulle più amate casate nobiliari contemporanee. In un momento storico in cui il successo globale di The Crown ha riacceso l’interesse per le dinamiche interne alla monarchia inglese e non solo, Sky trasmette la nuova stagione della docuserie The Royals – Amori a Corte sugli usi e costumi dei reali, raccontando le loro favole d’amore ma anche gli intrighi e i retroscena che animano le famiglie regnanti europee. Per la seconda ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Torna The, un viaggio documentato tra fatti e gossip sulle più amate casate nobiliari contemporanee. In un momento storico in cui il successo globale di The Crown ha riacceso l’interesse per le dinamiche internemonarchia inglese e non solo, Sky trasmette la nuova stagione dellaThesugli usi e costumi dei, raccontando le loro favole d’amore ma anche glie i retroscena che animano leregnanti europee. Per la seconda ...

