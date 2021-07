Inter, Hakimi a un passo dal Psg: annuncio in arrivo (Di martedì 6 luglio 2021) Achraf Hakimi è virtualmente un giocatore del Paris Saint Germain. Lo riporta Tuttomercatoweb. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, il calciatore marocchino ha appena firmato un contratto che lo lega al club parigino fino al 2026. L’accordo economico si attesta sugli 8 milioni di euro a stagione, con bonus legati alle presenze e alle prestazioni (1 milione) e alla vittoria della Champions (1 milione). Il giocatore ha svolto e completato le visite mediche con il PSG nella mattinata di martedì 6 luglio e si attende dunque l’annuncio ufficiale del trasferimento dall’Inter a Parigi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Achrafè virtualmente un giocatore del Paris Saint Germain. Lo riporta Tuttomercatoweb. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, il calciatore marocchino ha appena firmato un contratto che lo lega al club parigino fino al 2026. L’accordo economico si attesta sugli 8 milioni di euro a stagione, con bonus legati alle presenze e alle prestazioni (1 milione) e alla vittoria della Champions (1 milione). Il giocatore ha svolto e completato le visite mediche con il PSG nella mattinata di martedì 6 luglio e si attende dunque l’ufficiale del trasferimento dall’a Parigi. SportFace.

