India, la truffa dei vaccini Covid: acqua salata a 14 euro somministrata ad oltre 2mila persone (Di martedì 6 luglio 2021) Migliaia di persone in India sono rimaste vittime di un'elaborata truffa che prevedeva la vendita di vaccini falsi contro il coronavirus in India. Diversi i medici e gli operatori sanitari tra gli arrestati. Almeno 12 'open day' fake si sono svolti nei pressi del centro finanziario di Mumbai, nello stato occidentale del Maharashtra, ha affermato Vishal Thakur, un alto funzionario del dipartimento di polizia locale, come riporta la Cnn. "Il modus operandi era sempre lo stesso: iniettavano una soluzione di acqua salata", ha detto Thakur. Sarebbero almeno 2.500 le

