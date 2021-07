Huawei continua a lavorare in segreto agli smartphone pieghevoli

(Di martedì 6 luglio 2021) Il bando negli Stati Uniti non ferma ache, secondo alcune nuove voci di corridoio, starebbe lavorando ancora a sviluppare i propri. Nel futuro dici sono ancora gli. Il ban americano non ferma il gigante cinese che quindi prosegue la ricerca e sviluppo su questa nuova nicchia di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

HDblog : Huawei, continua la ricerca e sviluppo sugli smartphone pieghevoli -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei continua

HDblog

, nonostante il Ban ,nell'attività di ricerca e sviluppo nel settore smartphone : nelle scorse ore i colleghi di 91mobiles hanno scovato un nuovo design patent per uno smartphone ...L'innovazionenel 5G, in particolare, porterà più valore agli operatori, al settore ICT e ...in grado di offrire la migliore esperienza utente e questo guida il modo in cui innoviamo in"...La società ha brevettato un dispositivo con display che si piega verso l'esterno in grado di gestire una fotocamera di qualità superiore rispetto a quanto visto su Mate X.Xiaomi Mi MIX Fold incontro Mi MIX Alpha in questo nuovo brevetto che mostra uno smartphone pieghevole con display Surround.