Gianluigi Donnarumma | quanto guadagna il portiere azzurro | a soli 22 anni…

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021)è il primodella Nazionale,il giovane talento aventidue anni? Da non crederci. L’Italia è giunta alla semifinale degli Euro2020 che si terrà questa sera contro la Spagna. E’ tutto pronto, il Paese è pronto a supportare e a sostenere la squadra e i giocatori sono già atterrati e si stanno preparando per il grande evento. Non sappiamo come finirà e quale sarà la sorte della Nazionale, ma una cosa è certa: Roberto Mancini ha dato vita ad un gruppo dalle grandi potenzialità. Tra questi c’è anche...