Germania | Maxima d' Olanda strega Berlino con cappello a fiori

monarchico : Il #re #Guglielmo #Alessandro e la #regina #Máxima a #Berlino concludono la #visita di #stato in #Germania… - monarchico : Il #re #Guglielmo #Alessandro e la #regina #Maxima in #Germania #monarchy #monarchia #holland #olanda… -

Non era esattamente un dettaglio di stile: il cappello della regina d'Olandaha indiscutibilmente dominato la seconda giornata della visita di stato dei reali a Berlino. Un più che vistoso copricapo a fiori fra il beige e il bronzo, che ha indossato anche nel corso dell'...d'Olanda sfodera tutta la sua simpatia e il suo guardaroba reale. La regina neo cinquantenne ( ) è impegnata in una visita di tre giorni incon il marito, re Willem - Alexander. E alla ...La tua storia d'amore è più che meravigliosa - e anche emozionante per un ex presidente federale: ne stiamo parlando, ovviamente cristiano (62) e Bettina ...(ANSA) - BERLINO, 06 LUG - Non era esattamente un dettaglio di stile: il cappello della regina d'Olanda Maxima ha indiscutibilmente dominato la seconda giornata della visita di stato dei reali a Berli ...