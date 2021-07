Figliuolo visita hub vaccinale Acea: bella realtà, esempio sinergia (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – “Una bella realtà. Ringraziamo la presidente di Acea, la dottoressa Michaela Castelli, l’amministratore delegato, il dottor Giuseppe Gola e tutto lo staff di Acea che, lavorando sotto la guida dell’Asl Roma 1 e quindi dell’assessore D’Amato, ha realizzato – in quello che una volta era l’autoparco – un hub vaccinale ben fatto e di notevole dimensioni e anche molto frequentato. Anche da persone giovani. Questo significa che la campagna vaccinale sta andando bene e ci porterà a raggiungere notevoli obiettivi”. Così il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – “Una. Ringraziamo la presidente di, la dottoressa Michaela Castelli, l’amministratore delegato, il dottor Giuseppe Gola e tutto lo staff diche, lavorando sotto la guida dell’Asl Roma 1 e quindi dell’assessore D’Amato, ha realizzato – in quello che una volta era l’autoparco – un hubben fatto e di notevole dimensioni e anche molto frequentato. Anche da persone giovani. Questo significa che la campagnasta andando bene e ci porterà a raggiungere notevoli obiettivi”. Così il Generale Francesco Paolo, commissario ...

AceaGruppo : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: visita del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Figliuolo, all'hub vaccina… - robertamochi : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: visita del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Figliuolo, all'hub vaccina… - robertamochi : RT @ASLRoma1: “Nel Lazio i numeri sono strepitosi, oltre il 92% degli over 80 è in sicurezza” così il Generale Figliuolo nella visita all’h… - GiulioNotturni : #Coronavirus: visita del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Figliuolo, all'hub… - ASLRoma1 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: visita del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Figliuolo, all'hub vaccina… -