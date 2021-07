Figliuolo a caccia degli insegnanti non vaccinati: “Dobbiamo convincere i 215mila che mancano, così riapriremo in sicurezza le scuole” (Di martedì 6 luglio 2021) Il commissario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, a caccia dei docenti non vaccinati. “Dobbiamo cercare di convincere quei 215mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi perché quello ci permetterà di arrivare in sicurezza alla riapertura delle scuole”, ha spiegato il generale a margine della visita all’hub vaccinale di Acea, a Roma. Figliuolo ha quindi sottolineato la copertura vaccinale che vorrebbe raggiungere: “Dobbiamo arrivare entro fine settembre all’80% dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il commissario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo, adei docenti non. “cercare diqueie operatori scolastici a vaccinarsi perché quello ci permetterà di arrivare inalla riapertura delle”, ha spiegato il generale a margine della visita all’hub vaccinale di Acea, a Roma.ha quindi sottolineato la copertura vaccinale che vorrebbe raggiungere: “arrivare entro fine settembre all’80% dei ...

