Euro 2020, Jorginho porta gli Azzurri in finale! Chiesa e Donnarumma cruciali – Il PagellOpen di Italia-Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli Azzurri di Roberto Mancini accedono alla finale di Euro 2020 superando una brillante Spagna. A Wembley è 5 a 3 grazie a Jorginho, che segna dal dischetto l’ultimo rigore. Le pagelle degli Azzurri G. Donnarumma, 7,5: I suoi interventi nel primo tempo valgono gol. Ferma Olmo ed è pronto sulle palle alte. Eccellente la prova ai rigori. È anche merito suo se andiamo in finale. G. Di Lorenzo, 6: Gioca una partita attenta, senza creare scompensi in fase difensiva. Utile in fase di costruzione, che però non parte mai da lui sull’esterno. Sufficienza piena per il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Glidi Roberto Mancini accedono alla finale disuperando una brillante. A Wembley è 5 a 3 grazie a, che segna dal dischetto l’ultimo rigore. Le pagelle degliG., 7,5: I suoi interventi nel primo tempo valgono gol. Ferma Olmo ed è pronto sulle palle alte. Eccellente la prova ai rigori. È anche merito suo se andiamo in finale. G. Di Lorenzo, 6: Gioca una partita attenta, senza creare scompensi in fase difensiva. Utile in fase di costruzione, che però non parte mai da lui sull’esterno. Sufficienza piena per il ...

