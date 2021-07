Ecco perché Johnson riapre tutto nel Regno Unito (Di martedì 6 luglio 2021) Il punto di Daniele Meloni sulle novità annunciate da Boris Johnson Boris Johnson lo ha confermato ieri: il 19 luglio si celebrerà il tanto agognato Freedom Day in Inghilterra, con la fine di tutte le restrizioni in vigore dal marzo 2020, compresa obbligatorietà delle mascherine al chiuso e distanziamento sociale. Alla fine, il premier britannico, in un discorso alla nazione da Downing Street, ha fatto appello al senso civico e di responsabilità dei suoi concittadini, sottolineando, senza edulcorare il messaggio, che “i casi di contagio aumenteranno”, e che “con essi anche le vittime”. La decisione di Johnson si basa sul successo ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Il punto di Daniele Meloni sulle novità annunciate da BorisBorislo ha confermato ieri: il 19 luglio si celebrerà il tanto agognato Freedom Day in Inghilterra, con la fine di tutte le restrizioni in vigore dal marzo 2020, compresa obbligatorietà delle mascherine al chiuso e distanziamento sociale. Alla fine, il premier britannico, in un discorso alla nazione da Downing Street, ha fatto appello al senso civico e di responsabilità dei suoi concittadini, sottolineando, senza edulcorare il messaggio, che “i casi di contagio aumenteranno”, e che “con essi anche le vittime”. La decisione disi basa sul successo ...

Advertising

NicolaPorro : ?? I tifosi del vaccino obbligatorio tornano alla carica, ecco perché???? @mabaronti - danieleviotti : Anche io vorrei che tutti fossero favorevoli al #DdlZan. Ma purtroppo non è possibile. E non lo è perché chi è cont… - Corriere : L’operazione al Papa e il cambio di tecnica in corsa: «Capita in 2 casi su 10, ecco per... - ilveggente_it : #SoniaLorenzini è quasi a quota 1 milione di follower. Ecco perché il profilo dell’ex tronista e #gieffina sta anda… - dollcevenus : @F1XYOU_ ecco perché mi fido di te -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Usa, nuova ondata Covid negli Stati con meno vaccinati/ 'Contagi 3 volte più alti' Ma in modo diverso rispetto al passato, anche perché ora abbiamo un'arma a disposizione: la ... Abrignani: "Variante Delta? In Gb degradata a influenza"/ "Ecco perchè riaprono" Come evidenziato da Cnn , ...

Vaccini e scuola, Lopalco: 'Immunizzare studenti prima di settembre'. Bianchi: 'Chiederemo precisazione al Cts' ' Ecco perché - ha aggiunto - abbiamo pensato a un avvio di campagna dopo il 23 agosto, questo ci permetterebbe di avere la maggior parte della popolazione studentesca pronta per l'avvio dell'anno ...

Variante Delta in Italia, l’immunità di gregge di allontana: ecco perché Corriere della Sera Ma in modo diverso rispetto al passato, ancheora abbiamo un'arma a disposizione: la ... Abrignani: "Variante Delta? In Gb degradata a influenza"/ "perchè riaprono" Come evidenziato da Cnn , ...- ha aggiunto - abbiamo pensato a un avvio di campagna dopo il 23 agosto, questo ci permetterebbe di avere la maggior parte della popolazione studentesca pronta per l'avvio dell'anno ...