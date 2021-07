È morto Richard Donner | regista di «Arma Letale» e «I Goonies»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 luglio 2021) Richard Donner, novantuno anni, si è spento lunedì, negli Stati Uniti. A confermarlo, senza mai rivelarne le cause della morte, è stato un portavoce della sua casa di produzione. Richard Donner, ragazzino del Bronx, l’ha fondata nel 1986, la sua The Donner’s Company, che negli anni avrebbe lavorato alla produzione di alcuni tra i blockbuster più noti. Free Willy, X-Men, Wolverine. Donner, i cui esordi si sono avuti con la televisione, è riuscito, negli anni, ad imporsi come interprete di un cinema più pop, più redditizio. A tratti, più semplicistico.