Dei mafiosi "abituati a partecipare ai funerali". Italia-Spagna, vergogna da non credere: prima dell'euro-semifinale, lo schifo sugli azzurri (Di martedì 6 luglio 2021) In Spagna tremano davanti alla Nazionale di Roberto Mancini. Non dev'esserci altra spiegazione all'incredibile, vergognoso commento di Ricardo Colmenero su El Mundo, che per presentare la semifinale di euro 2020 che si giocherà tra poche ore descrive gli azzurri come mafiosi. Un "simpatico cliché" che lascia senza parole. Nel mirino, colpirne due per educare tutti gli altri, ci finiscono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, la diga difensiva Italiana, presentati come "due ragazzi in giacca e cravatta, rasati male e con le palpebre cadenti, che ti piantano le mani sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Intremano davanti alla Nazionale di Roberto Mancini. Non dev'esserci altra spiegazione all'incredibile, vergognoso commento di Ricardo Colmenero su El Mundo, che per presentare ladi2020 che si giocherà tra poche ore descrive glicome. Un "simpatico cliché" che lascia senza parole. Nel mirino, colpirne due per educare tutti gli altri, ci finiscono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, la diga difensivana, presentati come "due ragazzi in giacca e cravatta, rasati male e con le palpebre cadenti, che ti piantano le mani sul ...

matteosalvinimi : Poliziotti sbattuti in prima pagina, con foto, nome e cognome, senza un processo o una condanna, trattati peggio di… - fattoquotidiano : La Consulta: “No alla revoca dei sussidi per i mafiosi e i terroristi che scontano la pena fuori dal carcere. Contr… - TurcoWeverton : Questi, non sanno fare altro. Il loro vero mestiere è quello dei mafiosi. - TurcoWeverton : Perché dovrei aspirare a stare in mezzo a dei delinquenti, mafiosi, fasciti, ecc? - GiorgioAntonel1 : RT @Tettaini: @M49liberorso Non succede, ma se succede io espatrio. Uno Stato che promuove un pregiudicato per me è la fine di ogni princip… -