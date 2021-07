Ddl Zan, fronte centrosinistra compatto: voto oggi e in Aula il 13 (Di martedì 6 luglio 2021) Ddl Zan, non cambia l’obiettivo di M5S-Pd-Iv e Leu dopo il vertice delle forze di centrosinistra a favore della legge ferma in Commissione Giustizia, al Senato: la linea resta quella di andare in Aula oggi e votare la calendarizzazione per portare il testo del ddl il 13 luglio a Palazzo Madama. Dopo la proposta Ostellari di questa mattina, con la nuova ipotesi di modifica del testo di legge, resta dunque atteso il voto in Aula delle 16.30. Sulla sintesi Ostellari si sono dichiarati possibilisti Iv e le Autonomie, ma entrambe le formazioni avrebbero garantito il voto in ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Ddl Zan, non cambia l’obiettivo di M5S-Pd-Iv e Leu dopo il vertice delle forze dia favore della legge ferma in Commissione Giustizia, al Senato: la linea resta quella di andare ine votare la calendarizzazione per portare il testo del ddl il 13 luglio a Palazzo Madama. Dopo la proposta Ostellari di questa mattina, con la nuova ipotesi di modifica del testo di legge, resta dunque atteso ilindelle 16.30. Sulla sintesi Ostellari si sono dichiarati possibilisti Iv e le Autonomie, ma entrambe le formazioni avrebbero garantito ilin ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - 12Akim : @Corriere La Lega si trova in errore Il Ddl Zan non ha alcun motivo di esistere. #noddlzan - alessio_spetale : #DdlZan, articolo 1: aggravante di reati d'odio per motivi fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identit… -