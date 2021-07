Ddl Zan, da «Fai schifo» a «Eunuco»: contro Scalfarotto si scatena l’odio della comunità Lgbt (Di martedì 6 luglio 2021) L’epiteto più gentile è “venduto”, uno dei più velenosi è «Eunuco». Ivan Scalfarotto, sottosegretario all’Interno di Italia Viva, gay dichiarato, già primo firmatario di una legge contro l’omofobia anni fa, in queste ore è nel tritacarne per il suo appoggio al tentativo di mediazione per arrivare a un testo meno ideologico del ddl Zan, che pure alla Camera aveva sostenuto convintamente. In molti gli rimproverano un voltafaccia per interesse o per totale sottomissione al capo Matteo Renzi, che ha sparigliato parlando della necessità di modifiche. Gli insulti a Scalfarotto: «Tutta la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) L’epiteto più gentile è “venduto”, uno dei più velenosi è «». Ivan, sottosegretario all’Interno di Italia Viva, gay dichiarato, già primo firmatario di una leggel’omofobia anni fa, in queste ore è nel tritacarne per il suo appoggio al tentativo di mediazione per arrivare a un testo meno ideologico del ddl Zan, che pure alla Camera aveva sostenuto convintamente. In molti gli rimproverano un voltafaccia per interesse o per totale sottomissione al capo Matteo Renzi, che ha sparigliato parlandonecessità di modifiche. Gli insulti a: «Tutta la ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - antobon2 : RT @AlRobecchi: Divertenti i balilla rignano-sauditi e le renzinettes residue che appoggiano la scelta di affossare il ddl Zan sostenendo i… - testadicazzoz : RT @TOBINHITT: Leggetevi questo thread quando parlate di escludere l'identità di genere dal ddl zan. Merde -