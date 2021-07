Covid oggi Toscana, 59 contagi: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 59 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 59 su 12.104 test di cui 5.940 tamponi molecolari e 6.164 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (1,4% sulle prime diagnosi)”, annuncia su Facebook il presidente della Toscana. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anti Covid, Giani informa che le dosi attualmente somministrate in Toscana sono 3.216.453. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 59 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 6. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 59 su 12.104 test di cui 5.940 tamponi molecolari e 6.164 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (1,4% sulle prime diagnosi)”, annuncia su Facebook il presidente della. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anti, Giani informa che le dosi attualmente somministrate insono 3.216.453. L'articolo ...

Advertising

ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanita… - IzzoEdo : @RightsRobins Non esiste alcun paragone. Bojo ha chiuso la Gran Bretagna, quando il virus era incontrollabile a liv… - BarillariDav : @Sutilis Immaginate il mondo oggi senza la paura del covid -