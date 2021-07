Covid, in Russia nuovo record di decessi: 737 in 24 ore (Di martedì 6 luglio 2021) La Russia ha registrato un nuovo record di decessi legati alla pandemia di coronavirus: nelle ultime 24 ore sono morti 737 pazienti affetti da Covid. Un dato che porta il totale a 139.316 morti dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Laha registrato undilegati alla pandemia di coronavirus: nelle ultime 24 ore sono morti 737 pazienti affetti da. Un dato che porta il totale a 139.316 morti dall'...

