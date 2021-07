Così il G8 di Genova è diventato un'enorme guerra chimica (Di martedì 6 luglio 2021) Servono per far disperdere la gente puntando sui suoi effetti "reversibili", almeno secondo il testo pubblicato in Gazzetta. Numerosi studi e i fatti di Genova raccontano però un'altra storia. Nei ... Leggi su editorialedomani (Di martedì 6 luglio 2021) Servono per far disperdere la gente puntando sui suoi effetti "reversibili", almeno secondo il testo pubblicato in Gazzetta. Numerosi studi e i fatti diraccontano però un'altra storia. Nei ...

Advertising

mariadiscozia : RT @EliseiNicole: Covid, Bassetti: 'Obbligo di green pass per tutto, così si convincono i non vaccinati' - m_genova : @breveinutile Ai giorni d'oggi è così: A molti piace dire la propria senza avere contraddittorio. - SbrizzaClaudio : RT @EliseiNicole: Covid, Bassetti: 'Obbligo di green pass per tutto, così si convincono i non vaccinati' - jobwithinternet : RT @razorblack66: ALLA PREFETTO MORI , NON AVEVO DUBBI CHE FINISSE COSÌ.... @iosoioevoi @AlexGiudetti - il_brigante07 : RT @razorblack66: ALLA PREFETTO MORI , NON AVEVO DUBBI CHE FINISSE COSÌ.... @iosoioevoi @AlexGiudetti -

Ultime Notizie dalla rete : Così Genova Così il G8 di Genova è diventato un'enorme guerra chimica Non solo Genova In Val di Susa questi lacrimogeni sono diventati una costante contro il movimento ...sotto una galleria per sparare un numero indefinito di bossoli chimici e amplificarne così gli ...

Ecco perché il sangue della Diaz non va rimosso Fatti Così il G8 di Genova è diventato un'enorme guerra chimica Luigi Mastrodonato Ma per cosa? Per convincerlo? O per spingerlo infine a farsi delle domande? È la prima cosa che ci siamo detti con ...

Se ghe fïse “Luca” in zeneise o doppiaggio o saiva stæto unna gran öcaxon de repiggio Il Secolo XIX Non soloIn Val di Susa questi lacrimogeni sono diventati una costante contro il movimento ...sotto una galleria per sparare un numero indefinito di bossoli chimici e amplificarnegli ...Fattiil G8 diè diventato un'enorme guerra chimica Luigi Mastrodonato Ma per cosa? Per convincerlo? O per spingerlo infine a farsi delle domande? È la prima cosa che ci siamo detti con ...